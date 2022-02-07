Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що США запропонували призначити послом в Україні Бріджит Брінк.

«Я можу підтвердити, що Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення пані Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні, і Міністерство закордонних справ вже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури», – сказав Кулеба журналістам на брифінгу.

Він зазначив, що в кожній країні є певна процедура щодо призначення на таку посаду.

«Ми цю процедуру запустили, і коли уся інформація буде зібрана, буде ухвалюватися політичне рішення», – додав міністр.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела в США й Україні повідомив, що президент США Джо Байден хоче призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, яка зараз представляє Вашингтон у Словаччині. Повідомлялося, що його адміністрація чекає офіційного схвалення від українського уряду.

Схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай може зайняти від кількох днів до тижнів.

США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі «тимчасового повіреного».