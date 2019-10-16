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16 Жовтень 2019, Київ 22:16
Новини | Міжнародні

Білорусь: посольство Туреччини в Мінську пікетувала група анархістів

Акція під посольством Туреччини у Мінську проти військової операції Анкари в Сирії, 16 жовтня 2019 року

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У столиці Білорусі Мінську біля посольства Туреччини 16 жовтня пройшла акція активістів анархістського руху «Руки геть від Курдистану».

Як повідомляє кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода, четверо хлопців з чорними пов’язками на обличчі розкидали під дипбудівлею листівки «Зупинимо турецьку агресію проти Ражави».

Повідомляється, що до активістів підбіг правоохоронець, який намагався затримати учасників акції, втім вони вирвалися і втекли.

З посольства до учасників акції ніхто не вийшов.

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15 вересня біля посольства Туреччини в Києві також відбулася акція проти військової операції Туреччини в сирійському Курдистані. Схожа акція була там і 11 жовтня. А 16 жовтня курдська діаспора пікетувала посольство США в Києві із закликами до США зупинити турецький наступ у Сирії.

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