ЗМІ: знайдений мертвим співробітник посольства РФ на Кіпрі був криптографом, пов’язаним зі спецслужбами

Посольство Росії на Кіпрі, архівне фото
Посольство Росії на Кіпрі, архівне фото

Співробітником посольства Росії на Кіпрі, якого минулого тижня знайшли мертвим у його кабінеті, виявився криптограф, пов’язаний зі спецслужбами, пишуть телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, а також видання «Важные истории» й «Агентство».

За даними ВЧК-ОГПУ, загиблий, якого ідентифікували за прізвищем Панов, був криптографом російської дипломатичної місії на Кіпрі. Окрім МЗС і Науково-технічного центру (НТЦ) «Атлас», він був також пов’язаний із військовою частиною 33949. Як писало російське видання «Новая газета», «за цими цифрами ховається Служба зовнішньої розвідки» РФ.

У НТЦ «Атлас» 47-річний Антон Панов працював як мінімум у 2002 і 2023 роках, пише «Агентство» на основі аналізу витоків. На початку 2000-х НТЦ підпорядковувався безпосередньо ФСБ Росії.

НТЦ займається розробкою і виробництвом засобів забезпечення конфіденційного зв’язку і захисту інформації: структура має ліцензію ФСБ на розробку й виробництво апаратури для забезпечення конфіденційності урядового зв’язку, а більшість її розробок проходить сертифікацію центру безпеки зв’язку ФСБ.

На сайті центру зазначено, що він також має ліцензії СЗР, Федеральної податкової служби Росії, Федеральної служби з технічного й експортного контролю і Мінпромторгу РФ.

Щонайменше від 2011 року Панов працював у МЗС Росії, свідчать дані витоків.

Разом із переходом на роботу в МЗС чоловік переїхав до поселення Сосенське поблизу району Ясенево у Москві, що приблизно за 10 хвилин їзди від штаб-квартири СЗР Росії, зазначають журналісти.

8 січня його знайшли мертвим у своєму кабінеті в російському посольстві. Причиною смерті стала асфіксія, спричинена повішенням, повідомила кіпрська поліція виданню Cyprus Mail.

7 січня, за день до його загибелі, на Кіпрі безвісти зник колишній гендиректор «Уралкалію» Владислав Баумгертнер. Рятувальники зафіксували сигнал його телефону і підняли у повітря вертоліт і дрони, але знайти його не вдалося.

