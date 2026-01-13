ЗМІ: знайдений мертвим співробітник посольства РФ на Кіпрі був криптографом, пов’язаним зі спецслужбами

Співробітником посольства Росії на Кіпрі, якого минулого тижня знайшли мертвим у його кабінеті, виявився криптограф, пов’язаний зі спецслужбами, пишуть телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, а також видання «Важные истории» й «Агентство».

За даними ВЧК-ОГПУ, загиблий, якого ідентифікували за прізвищем Панов, був криптографом російської дипломатичної місії на Кіпрі. Окрім МЗС і Науково-технічного центру (НТЦ) «Атлас», він був також пов’язаний із військовою частиною 33949. Як писало російське видання «Новая газета», «за цими цифрами ховається Служба зовнішньої розвідки» РФ.

У НТЦ «Атлас» 47-річний Антон Панов працював як мінімум у 2002 і 2023 роках, пише «Агентство» на основі аналізу витоків. На початку 2000-х НТЦ підпорядковувався безпосередньо ФСБ Росії.

НТЦ займається розробкою і виробництвом засобів забезпечення конфіденційного зв’язку і захисту інформації: структура має ліцензію ФСБ на розробку й виробництво апаратури для забезпечення конфіденційності урядового зв’язку, а більшість її розробок проходить сертифікацію центру безпеки зв’язку ФСБ.

На сайті центру зазначено, що він також має ліцензії СЗР, Федеральної податкової служби Росії, Федеральної служби з технічного й експортного контролю і Мінпромторгу РФ.

Щонайменше від 2011 року Панов працював у МЗС Росії, свідчать дані витоків.

Разом із переходом на роботу в МЗС чоловік переїхав до поселення Сосенське поблизу району Ясенево у Москві, що приблизно за 10 хвилин їзди від штаб-квартири СЗР Росії, зазначають журналісти.

8 січня його знайшли мертвим у своєму кабінеті в російському посольстві. Причиною смерті стала асфіксія, спричинена повішенням, повідомила кіпрська поліція виданню Cyprus Mail.

7 січня, за день до його загибелі, на Кіпрі безвісти зник колишній гендиректор «Уралкалію» Владислав Баумгертнер. Рятувальники зафіксували сигнал його телефону і підняли у повітря вертоліт і дрони, але знайти його не вдалося.