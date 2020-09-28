США можуть закрити посольство в Іраку через напади

Адміністрація президента США Дональда Трампа може закрити американське посольство в Іраку, якщо іракський уряд не зможе захистити диппредставництво від нових нападів. Як повідомили американські ЗМІ, про це держсекретар США Майк Помпео сказав іракському прем’єр-міністрові Мустафі аль-Казимі під час телефонної розмови 26 вересня.

Офіційно американська сторона про такий крок не повідомляла.

США звинувачували підтримуваних Іраном бойовиків у запуску ракет по посольству і вимагали від іракського уряду дій у відповідь на напади.

Посольство США в Багдаді, розташоване в районі з посиленою охороною, стало одним із найбільших дипломатичних представництв США.

Наразі незрозуміло, чи скасує Вашингтон своє рішення, якщо уряд Казимі активізує свої зусилля із захисту західних дипломатичних і військових працівників.

Американські військові очолюють коаліцію, яка бореться з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» в Іраку й Сирії з 2014 року.

Напередодні Нового року підтримувані Іраном протестувальники штурмували посольство США в Багдаді після авіаударів коаліції по об’єктах бойовиків.

США звинувачували сили безпеки Іраку в тому, що вони дозволили протестувальникам пройти пункти пропуску.