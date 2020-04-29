У посольстві США прокоментували початок розслідування нападу на журналіста

У посольстві США відреагували на початок розслідування нападу на журналіста під час акції під будинком уряду 29 квітня.

«Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії», – мовиться у повідомленні.

Інцидент стався під час акції протесту представників малого бізнесу, які вимагають за умов карантину рівних умов для всіх бізнесменів.

«Громадське телебачення» заявило, що його журналіста Богдана Кутєпова, який вів прямий ефір під Кабінетом міністрів, побили поліцейські і зламали його техніку.

Патрульна поліція повідомила про початок службового розслідування інциденту.