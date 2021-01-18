З 18 січня через «Ощадбанк» можна подати заявки на підключення газопостачання від «Нафтогаз України» – Наумов

Голова правління державного «Ощадбанку» Сергій Наумов повідомив, що відсьогодні у відділеннях «Ощадбанку» запрацювала нова послуга – подачі заявок на підключення до державного постачальника газу компанії «Нафтогаз України».

«Запровадження конкуренції на ринку постачання блакитного палива – крок, вигідний переважній більшості стейкхолдерів, насамперед споживачам. Для зміни компанії-постачальника газу не потрібно замінювати труби чи встановлювати нове обладнання. Достатньо лише подати заявку, і після завершення переходу платіжка за газ прийде вже з цінами від нового постачальника», – повідомив Наумов у фейсбуці.

На сайті банку уточнюють, що для заявки на підключення газопостачання, потрібно з’явитися у віддіоення з пакетом документів: паспортом, ІПН, документом про право власності на житло та згодою співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла (шаблон заяви – на сайті gas.ua у розділі «Стати нашим клієнтом»), а також EIC-кодом (16-значним персональним газовим номером об’єкта). Співробітники Ощадбанку у відділенні допоможуть оформити заявку на приєднання.

«Після опрацювання заявки клієнт протягом 5-7 робочих днів отримає інформацію від ГК «Нафтогаз України» про успішний перехід та подальші інструкції. Перевірити статус виконання заявки на підключення можна на сайті gas.ua. Для цього потрібно обрати розділ «Перевірити статус заявки» та ввести у відповідному полі свій ЕІС-код. Подати заявку може будь-який споживач, не лише клієнт Ощаду. Перехід до нового постачальника відбувається автоматично. Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно. Щойно перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника», – пояснили в установі.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на осінь минулого року, десятки тисяч українців підписали річні контракти на постачання газу.

У січні для клієнтів державної компанії «Нафтогаз України» ціна на газ зросла на 14 відсотків – до 7,22 гривні без вартості доставки.