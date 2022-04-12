ДПСУ: на ділянках кордону біля Придністров'я і Білорусі посилені заходи безпеки

Прикордонники посилили заходи безпеки на ділянці українсько-молдовського кордону з Придністров'ям і на кордоні з Білоруссю, це зроблено з метою недопущення ескалації на цих напрямках, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Як на кордоні з Молдовою на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з Білоруссю посилено заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше: зараз розглядається можливість вторгнення з Республіки Білорусь до України. Водночас ми стоїмо разом із Збройними силами України, іншими складовими сектору безпеки та оборони й готові до заходів у разі, якщо з цих напрямків – що з Білорусі, що з Придністров'я – спробують вторгнутися вороги», – сказав під час брифінгу Демченко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» ( так Росія називає своє військове вторгнення, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що неможливо повністю виключити фактичне залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні.