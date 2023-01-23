NYT: в організації розсилок «поштових бомб» в Іспанії підозрюють ГРУ Росії

В організації розсилок «поштових бомб» в Іспанії в листопаді-грудні минулого року слідство підозрює Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (раніше Головне розвідувальне управління, ГРУ). Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Американське видання посилається на близьких до розслідування «офіційних осіб США», які побажали зберегти анонімність. За їхніми словами, вийти на слід вдалося завдяки скоординованим діям поліції Іспанії, американської та британської розвідок. Згідно з отриманими даними, виконавцями терактів є пов’язані з ГРУ члени ультраправого «Російського імперського руху», що базується в Санкт-Петербурзі, але «агенти якого діють по всій Європі». Іспанська поліція виявила їх через зв’язок із місцевими ультраправими рухами.

Займалися ж діями виконавців, за даними слідства, офіцери військової частини 29155 при центрі підготовки фахівців ГРУ на сході Москви. Раніше спецслужби європейських країн звинувачували службовців цього підрозділу у вибухах складів боєприпасів у Чехії у 2014-му році, замаху на торговця зброєю Омеляна Гебрева у Болгарії у 2015-му році, спробі державного перевороту в Чорногорії у 2016-му році та отруєнні Скрипаля у Великій Британії у 2018-му році. Росія причетність до цих злочинів заперечує.

Близькі до іспанського розслідування особи стверджують, що метою розсилок «поштових бомб» було попередження європейських політиків: Росія може здійснювати теракти у столицях держав-членів НАТО, які надають військову допомогу Україні. Не випадково одну з бомб було відправлено до офісу іспанської компанії Instalaza, яка, зокрема, виробляє гранатомети, що поставляються українській армії.

Одне з джерел The New York Times заявило, що президент Росії Володимир Путін «надав своїй військовій розвідці широку свободу дій для розробки та проведення таємних операцій у Європі», проте поки що неясно, наскільки особисто він був залучений до операції з вибухами листів.

Російські офіційні особи матеріал американського видання поки що не коментували. Речник посольства Іспанії у Вашингтоні відмовилася від коментарів, пославшись на розслідування.

Наприкінці минулого року невідомі розіслали посилки з вибуховими пристроями за адресами іспанських державних установ та низки стратегічних об’єктів. «Поштові бомби» були адресовані, зокрема, офісам іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса та міністерства оборони країни, американської та української дипмісій, супутникового центру авіабази у Торрехон-де-Ардосі під Мадридом. Більшість бомб вдалося знешкодити – вибухнула лише посилка, яка була надіслана на ім’я посла України Сергія Погорельцева. Під час її розкриття поранень зазнав співробітник служби безпеки українського посольства. Пізніше кілька дипломатичних установ України за кордоном одержали закривавлені пакети, в яких були очі вбитих тварин. За інформацією Києва, такі посилки прийшли до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та Чехії.