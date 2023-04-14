Україна повернула тіла ще 82 загиблих військових – уряд

Україна повернула тіла ще 82 загиблих українських військових, повідомило 14 квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться в повідомленні. Подробиць у відомстві не навели.
Про повернення 83 тіл захисників повідомляли наприкінці березня.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 3 березня були дані про повернення тіл 1426 українських військових.
Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.
У липні минулого року влада повідомляла, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.
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