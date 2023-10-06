Україна повернула тіла 64 загиблих військових

В Україну 6 жовтня повернули тіла 64 військових, які передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для встановлення осіб загиблих. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона також передала російській стороні тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України, зазначили в Координаційному штабі, але числа переданих останків не назвали

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 15 вересня повідомив про повернення тіл 51 загиблого українського військового.

За даними відомства, з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла майже 1900 українських військових.