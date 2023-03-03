В усіх областях України оголосили повітряну тривогу

В Україні після 9:00 3 березня оголосили масштабну повітряну тривогу.

Попередження про небезпеку пролунало у Києві та в усіх областях України.

Влада рекомендує пройти в укриття.

Напередодні речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія наразі шукає нову тактику щодо ударів по Україні, а масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.