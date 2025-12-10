Повітряні сили: під час нічної атаки РФ зафіксували влучання 29 дронів

Російські військові в ніч на 10 грудня атакували Україну 80 ударними безпілотниками, близько 50 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на семи локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.