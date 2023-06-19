Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на Донеччині і рух дронів у Запорізькій області

Повітряні сили Збройних сил України вранці 19 червня повідомили про ракетну небезпеку в Донецькій області.

Крім того, у телеграмі Повітряні сили заявили, що зафіксований рух безпілотників Shahed у Запорізькій області.

Ніяких інших подробиць військові не наводять.

У двох згаданих областях оголошена повітряна тривога.

У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 19 червня Росія завдала чергового удару ракетами й іранськими ударними дронами Shahed по Україні. За повідомленням, інформація щодо наслідків удару «наразі уточнюється».

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Вночі в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що триває повітряний удар РФ по південних регіонах України, і що працює ППО.