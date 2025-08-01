Повітряні сили: у липні сили ППО знищили 6262 повітряні цілі РФ

Протиповітряна оборона України в липні знищила 6262 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Там уточнили, що йдеться про:

65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

19 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

4 крилаті ракети «Калібр»;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

20 крилатих ракет «Іскандер-К»

2990 ударні БпЛА типу Shahed;

912 розвідувальних БпЛА;

2243 БпЛА інших типів.

У Повітряних силах також уточнили, що в липні авіація Сил оборони України знищила 1012 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і техніки РФ.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в липні застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 безпілотників «Шахед», майже 260 ракет різних типів, із них 128 – балістичні.

«Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий», – написав Зеленський у телеграмі.

Він також вкотре закликав до додаткового тиску на Москву і санкцій.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.