«Виконав бойове завдання ціною власного життя» – Повітряні сили про загибель командира 39-ї бригади тактичної авіації

На фронті під час виконання бойового завдання 9 березня загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Удень 9 березня 2026 року на Східному напрямку в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя», – йдеться в повідомленні.

У відбитті російської агресії полковник Довгач брав участь із перших днів повномасштабного вторгнення – «здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога», «неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети», «бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний».

Військові з’ясовують обставини загибелі свого побратима. В Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким пілота.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.