В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – у Росії злетів МіГ-31К (відбій)

В усіх регіонах України оголошена повітряна тривога В усіх регіонах України оголошена повітряна тривога влада рекомендує пройти в укриття.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому «Саваслейка».

ОНОВЛЕННЯ: о 9:12 Повітряні сили оголосили відбій.

У ніч на 18 січня РФ атакувала 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару – південь та північ. За даними Повітряних сил ЗСУ, 22 БПЛА українські військові збили.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.