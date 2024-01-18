В усіх регіонах України знову оголосили повітряну тривогу

В усіх регіонах України знову оголошена повітряна тривога.

Як повідомили у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому «Моздок» (Північна Осетія).

Близько двох годин тому в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт винищувача у Росії. Тоді тривога тривала 20 хвилин.

У ніч на 18 січня РФ атакувала 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ), також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару – південь та північ. За даними Повітряних сил ЗСУ, 22 БПЛА українські військові збили.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.