В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку – відбій

В усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

ОНОВЛЕННЯ! Близько 12:10 в областях почали оголошувати відбій.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська у ніч на 27 грудня вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, загалом зафіксовані пуски 46 Shahed-136/131.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.