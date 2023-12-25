В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, зазначили в Повітряних сил Збройних сил України 25 грудня.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)», – йдеться в повідомленні.

МіГ-31К – це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал».

Раніше в Повітряних силах розповіли, що в ніч проти 25 грудня сили РФ атакували Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed» та двома авіаційними ракетами.

За даними військових, російські військові атакували Україну 31 ударним БПЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами.

У відомстві кажуть, що силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.