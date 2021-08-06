В Ефіопії повстанці захопили стародавнє місто зі списку ЮНЕСКО

Повстанці з ефіопського регіону Тиграй захопили стародавнє місто Лалібела, визнане об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє ВВС.

Місто Лалібеле з населенням менш ніж 20 тисяч людей відоме своїми монолітними церквами, висіченими у камені.

Заступник мера Лалібели Мандефро Тадессе заявив, що владі доведеться співпрацювати з повстанцями, щоб «гарантувати збереження цього скарбу». За його словами, місцеві жителі змушені були залишити місто, хоча обійшлося без стрілянини.

Берегти культурну спадщину Лалібели закликав і Держдепартамент США. Там висловили стурбованість подіями в Ефіопії.

У лютому повідомлялося, що в Тиграї еритрейські військові розстріляли сотні мирних жителів. За даними джерел, солдати прямо на вулицях стратили чоловіків і хлопчиків, а також вчинили масові грабежі.