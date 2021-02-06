У Львові сталася пожежа у 5-поверховому будинку, загинула людина

У Львові близько півночі 6 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся квартира на першому поверсі була охоплена вогнем. Токсичний дим, що виник внаслідок пожежі, заповнив всю сходову клітку будинку. Не гаючи часу пожежники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення порятунку людей та ліквідації загорання. Під час розвідки пожежі та огляду задимлених приміщень будинку рятувальники виявили без свідомості двох людей, яких на руках винесли на вулицю та з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам. Також з охопленого димом будинку рятувальники винесли на руках дитину, яку медики госпіталізували з симптомами отруєння продуктами горіння. Всього із задимлених приміщень вогнеборці у рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб», – мовиться у повідомленні.

У квартирі, де виникла пожежа, правоохоронці виявили тіло загиблої жінки, яка виявилася матір’ю власниці квартири.

Пожежу ліквідували близько 1-ї ночі. До ліквідації пожежі залучили 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовують правоохоронні органи.