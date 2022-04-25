Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У російському Брянську сталася пожежа на нафтобазі

На нафтобазі в російському місті Бєлгород 1 квітня сталася пожежа. Фото ілюстративне

У російському Брянську сталася пожежа на нафтобазі «Дружба», повідомляють видання «Інтерфакс» та ТАСС із посиланням на регіональне управління МНС.

Джерело «Інтерфакса» також повідомило про пожежу на ще одному нафтовому об'єкті у Брянську, крім нафтобази «Дружба».

«Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів», – сказав він.

Пожежа на російській нафтобазі «Дружба» почалася близько другої години ночі, що стало причиною – поки що невідомо.

На нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа, дві людини постраждали, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков. Він заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України». 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території Росії.

Генштаб Збройних сил України напередодні попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG