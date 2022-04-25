У російському Брянську сталася пожежа на нафтобазі «Дружба», повідомляють видання «Інтерфакс» та ТАСС із посиланням на регіональне управління МНС.



Джерело «Інтерфакса» також повідомило про пожежу на ще одному нафтовому об'єкті у Брянську, крім нафтобази «Дружба».



«Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів», – сказав він.



Пожежа на російській нафтобазі «Дружба» почалася близько другої години ночі, що стало причиною – поки що невідомо.

На нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа, дві людини постраждали, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков. Він заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України». 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території Росії.

Генштаб Збройних сил України напередодні попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».