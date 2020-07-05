Пожежа в Новій Каховці: голова ХОДА заявляє, що жителів відселять

Жителів багатоповерхівки в місті Нова Каховка, яка постраждала від пожежі, евакуювали і планують відселити. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв 5 липня.

«Проводиться засідання штабу, який сьогодні прийме рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі», – заявив Гусєв.

Поліція Херсонської області заявила, що затримала чоловіка, який ймовірно причетний до пожежі. Це мешканець квартири на п’ятому поверсі будинку, який, за даними правоохоронців, курив і квартирі і заснув.

«Сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов з його квартири, та почали стукати у двері. Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері, сусіди вибили її та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та палаючу квартиру. Пожежа почала посилюватись, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію», – повідомляє пресслужба поліції.

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Вдень 5 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про пожежу на даху п’ятиповерхового будинку в Новій Каховці. Пожежу ліквідували через чотири години після отримання повідомлення, вона встигла поширитися на 2 тисячі квадратних метрів. Людських жертв немає.