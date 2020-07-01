Прокуратура направила до суду справи про пожежі в Одеському коледжі та готелі «Токіо Стар»

Прокуратура Одеської області направила до суду справи про пожежі в одеському коледжі та готелі «Токіо Стар».

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій сталася 4 грудня 2019 року. За даними слідства, унаслідок інциденту загинули 16 людей, ще 31 людина отримала травми. Крім того, пожежа зруйнувала пам'ятку архітектури 1914 року.

30 червня обвинувальний акт направили до суду стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарством, завідувача денним відділенням економіки та підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи. Їм інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Один з підозрюваних – поет Сергій Хаєцький. Він був головою комісії, яка у серпні-вересні 2019 року мала дослідити стан протипожежної безпеки в коледжі. Хаєцький звільнився за два тижні до пожежі. Наприкінці травня на його підтримку відбувалися акції.

Пожежа в одеському готелі «Токіо Стар» трапилася в ніч на 17 серпня 2019 року. За даними прокуратури, дев’ять людей загинули, ще 10 отримали тілесні ушкодження.

У справі троє підозрюваних – один із співвласників готелю, старший адміністратор та адміністратор. Їм також інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Обвинувальний акт до суду направили 1 липня.