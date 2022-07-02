На Дніпропетровщині у Павлограді була масштабна пожежа на підприємстві, причини зʼясовуються – ДСНС

На Дніпропетровщині на промисловому підприємстві у Павлограді сталася масштабна пожежа, повідомляє у фейсбуці управління ДСНС у Дніпропетровській області.

«Рятувальники вже загасили пожежу. Билися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці з'ясовують причини займання.

Вдень 2 липня повідомлялось про «приліт» у Павлограді, проте обласна влада інформацію про це не підтвердила.

Цього тижня російські війська з різних видів озброєння атакували Дніпропетровщину. 28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» була зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство. Під завалами автотранспортного підприємства в Дніпрі, в яке влучила російська ракета, виявили тіла двох загиблих.