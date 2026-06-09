Через пожежу на оборонному заводі в Петербурзі загинули четверо людей

Чотири людини загинули під час пожежі, яку гасили біля Фінляндського вокзалу в Петербурзі, повідомляє місцеве видання «Фонтанка» 9 червня.

За даними видання, тіла двох людей знайшли в ангарі, ще два – під завалами цегляного паркану. Ще двоє людей постраждали, їх госпіталізували з травмами.

Причиною пожежі попередньо вважають загоряння парів ацетону в приміщенні, де зберігалися хімічні реагенти.

Згідно з відкритими даними, за оприлюдненою рятувальниками адресою розташована виробнича будівля заводу «Арсенал», що належить корпорації «Роскосмос».

Машинобудівний завод «Арсенал» випускає продукцію для російської армії та космічної галузі. Зокрема, на ньому виробляють супутники (включно з апаратами радіотехнічної розвідки «Лотос»), корабельні артилерійські та пускові установки, а також двигуни для ракет. Завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу як компанія, яка виконує російські державні оборонні замовлення, зокрема для ведення війни проти України.



