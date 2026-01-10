В Австралії лісові пожежі знищили сотні будівель, без світла залишились десятки тисяч людей

У південно-східних штатах Австралії тисячі пожежників 10 січня продовжують боротися з масштабними лісовими пожежами, які зруйнували житлові будинки і знеструмили десятки тисяч споживачів.

За даними влади штату Вікторія, від середини тижня внаслідок спеки пожежі охопили понад 300 тисяч гектарів територій.

У сусідньому штаті Новий Південний Уельс кілька пожеж поблизу кордону з Вікторією досягли найвищого рівня небезпеки. Температура повітря там піднімалася до 40 градусів за Цельсієм.

Влада Вікторії повідомила, що було знищено понад 130 споруд, включно з житловими будинками, а близько 38 тисяч домівок і підприємств залишилися без електропостачання. Один із найбільших осередків вогню біля містечка Лонгвуд, приблизно за 110 кілометрів на північ від Мельбурна, випалив близько 130 тисяч гектарів землі, знищивши десятки будівель, виноградники та сільськогосподарські угіддя.

Прем’єрка штату Вікторія Джасінта Аллан заявила, що в регіоні працюють тисячі пожежників і рятувальників, а там, де дозволяють умови, «вогонь поступово беруть під контроль». Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе попередив про «екстремально небезпечні» погодні умови й оголосив частину Вікторії зоною стихійного лиха.

Через пожежі евакуйовано десятки громад, закрито національні парки та кемпінги. Синоптики попередили про спеку для великих районів Вікторії та пожежну небезпеку в кількох штатах, включно з Новим Південним Уельсом. У Сіднеї температура піднялася до понад 42 градусів, що перевищує середні січневі показники.