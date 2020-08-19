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19 серпня 2020, Київ 22:19
Новини | Суспільство

Пожежу в центрі Києва ліквідували, причини з’ясовують – ДСНС

Будинок 81 по вулиці Велика Васильківська в центрі Києва загорівся увечері 19 серпня

Рятувальники загасили пожежу на вулиці Великій Васильківській у Києві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«О 19:55 пожежу на площі 800 квадратних метрів вдалося локалізувати, а о 20:51 – ліквідувати», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ДСНС, причину пожежі зараз встановлюють правоохоронці.

До ліквідації пожежі залучили 45 рятувальників і 10 одиниць техніки
До ліквідації пожежі залучили 45 рятувальників і 10 одиниць техніки

Будинок 81 по вулиці Велика Васильківська в центрі Києва загорівся увечері 19 серпня. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку та швидко поширилася дерев’яними перекриттями.

Пожежу гасили 45 працівників ДСНС із залученням 10 одиниць техніки. В ході ліквідації було врятовано 2 людини, 15 осіб евакуювали. Ніхто не постраждав.

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