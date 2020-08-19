Пожежу в центрі Києва ліквідували, причини з’ясовують – ДСНС

Рятувальники загасили пожежу на вулиці Великій Васильківській у Києві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«О 19:55 пожежу на площі 800 квадратних метрів вдалося локалізувати, а о 20:51 – ліквідувати», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ДСНС, причину пожежі зараз встановлюють правоохоронці.

Будинок 81 по вулиці Велика Васильківська в центрі Києва загорівся увечері 19 серпня. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку та швидко поширилася дерев’яними перекриттями.

Пожежу гасили 45 працівників ДСНС із залученням 10 одиниць техніки. В ході ліквідації було врятовано 2 людини, 15 осіб евакуювали. Ніхто не постраждав.