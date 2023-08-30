Вісім російських ракет і п’ять дронів було знищено вночі у південних регіонах України – Гуменюк

Загалом вісім запущених Росією ракет і п’ять дронів було знищено цієї ночі у південних регіонах України, повідомила в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, українським військовим вдалося знищити усі повітряні цілі на півдні України.

«Масована, змішана атака відбулася на територію України, в тому числі задіявши і південні регіони. Потужно працювали наші сили протиповітряної оборони, вісім ракет типу Х-101/Х-555 були знищені на підльоті до Одеси, безпосередньо Одеського регіону, над морем. Також п’ять дронів було знищено в нашій зоні відповідальності, три з яких на Миколаївщині, ще два – на Кіровоградщині», – заявила Гуменюк.

У Telegram Одеська ОВА також підтвердила факт збиття 8-ми ракет в районі Одещини. «Влучань та руйнувань немає», – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Коментуючи нічну атаку по Україні, Гуменюк також зазначила, що РФ намагалася «промацати» українську ППО.

«Ворог, вочевидь, намагався спочатку ударними дронами «промацати» систему протиповітряної оборони, перевірити готовність і здатність її реагувати. І тільки після того застосував стратегічну авіацію з акваторії Чорного моря», – сказала Гуменюк.

За даними військових, у ніч на 30 серпня армія РФ випустила по Україні 28 крилатих ракет, а також 16 БПЛА. Усі ракети та 15 безпілотників були знищені. У Києві через атаку двоє людей загинули і троє постраждали. Про трьох потерпілих повідомлялося і на Київщині.