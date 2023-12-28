Міноборони: Україна та Франція нарощують співпрацю у протиповітряній та протиракетній обороні

Україна та Франція нарощують співпрацю у протиповітряній та протиракетній обороні, повідомляє пресслужба Міноборони України.



За повідомленням, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час зустрічі з делегацією Сенату Франції подякував французькій стороні за участь у коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України, установче засідання цієї коаліції відбулося в Берліні під головуванням Франції та Німеччини.

За словами Гаврилюка, у межах діяльності коаліції Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

«Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, насамперед для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет», – сказав заступник міністра оборони.

Читайте також: Україна створила свою систему ППО на основі радянської техніки спільно зі США – Камишін

Крім того, Іван Гаврилюк наголосив на зацікавленості у підготовці українських військових пілотів на території Франції, зокрема у збільшенні місць підготовки технічного та допоміжного персоналу для обслуговування літаків західного типу.

Днями президент Володимир Зеленський анонсував посилення протиповітряної оборони України на тлі повідомлень про збиття п’яти російських винищувачів протягом трьох днів.

22 листопада на засіданні у форматі «Рамштайн» було створено коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.