Обговорили ППО і «рішення для здобуття переваги у повітрі» – Залужний про розмову з начальником штабу армії Франції

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний спільно з начальником Генштабу Сергієм Шапталою, командувачем Повітряних Сил Миколою Олещуком та командувачем Військово-Морських Сил Олексієм Неїжпапою провели телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Франції Тьєрі Бюркаром.

Як повідомив Залужний на своїй сторінці у фейсбуці, у ході розмови він розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його ймовірні плани.

«Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей. Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів», – повідомив він.

Про попередню телефонну розмову Залужного і Бюркара повідомлялося у вересні. Тоді співрозмовники обговорили потреби української армії і питання підготовки військових на території Франції.