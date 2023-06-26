Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Вночі сили ППО збили дві з трьох крилатих ракет «Калібр» та сім із восьми «шахедів» – ЗСУ

За даними військових, також РФ здійснила атаку з північного напрямку чотирма БПЛА невстановленого типу. Усі дрони знищені

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що минулої ночі було знищено 13 повітряних цілей.

«Уночі 26 червня російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БПЛА типу «шахед», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, також РФ здійснила атаку з північного напрямку чотирма БПЛА невстановленого типу (імовірно ударні). «Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», – передають Повітряні сили.

Минулої ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема на Одещині. Дані уточнюються.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG