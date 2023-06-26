Вночі сили ППО збили дві з трьох крилатих ракет «Калібр» та сім із восьми «шахедів» – ЗСУ

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що минулої ночі було знищено 13 повітряних цілей.

«Уночі 26 червня російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БПЛА типу «шахед», – йдеться в повідомленні.



За даними військових, також РФ здійснила атаку з північного напрямку чотирма БПЛА невстановленого типу (імовірно ударні). «Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», – передають Повітряні сили.

Минулої ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема на Одещині. Дані уточнюються.