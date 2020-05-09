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09 травня 2020, Київ 23:25
Новини | Міжнародні

Поліція Праги розслідує встановлення унітазу на місці пам’ятника Конєву

Унітаз прибрала муніципальна влада

Поліція столиці Чехії Праги розслідує обставини появи на місці демонтованого пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву унітаза, повідомляє видання Novinky.cz.

У поліції поки не впевнені, чи будуть відкривати справу і за якою статтею.

Унітаз з’явився на постаменті демонтованого пам’ятника Конєву на площі інтербригад в районі Прага-6 у ніч на 9 травня.

Мер району Ондржей Колар засудив дії невідомих, унітаз прибрала муніципальна влада.

У районі столиці Чехії Прага-6 3 квітня був демонтований пам’ятник Конєву. Монумент буде перенесений в створюваний Музею пам’яті XX століття.

Зняття скульптури викликало різку критику з боку Росії, її Слідчий комітет порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.

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