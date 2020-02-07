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07 лютого 2020, Київ 22:05
Новини | Міжнародні

Площу перед посольством Росії у Празі можуть назвати іменем Нємцова – ЗМІ

Акції громадських активістів нерідко проводять біля прохідної посольства Росії в Празі

Влада чеської столиці Праги найближчим часом може перейменувати площу Pod kaštany ( Під каштанами) на площу імені Бориса Нємцова. Згоду на таку зміну вже дала міська комісія з топоніміки, повідомив інформаційний портал Aktualne.cz.

Урочисте перейменування могло б відбутися 27 лютого, в п’яту річницю вбивства в Москві опозиційного політика Бориса Нємцова, відомого, зокрема, критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна, йдеться в публікації.

Остаточне рішення про перейменування, ймовірно, може бути ухвалене до кінця лютого, повідомив журналістам мер Праги Зденек Гжиб.

Cквер імені Бориса Нємцова в Києві – відео відкриття
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Cквер імені Бориса Нємцова в Києві – відео відкриття

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Чеська громадська ініціатива вийшла з пропозицією перейменувати празьку площу «Pod kaštany» – «Під Каштанами», де розташоване посольство Росії, на площу Бориса Нємцова, у лютому 2017 року.

Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно увечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п’ятьох уродженців Чечні, яких визнали винними в скоєнні злочину. Замовник вбивства не встановлений.

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