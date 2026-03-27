Невідомі закидали «коктейлями Молотова» «Русский дом» у Празі

У Празі невідомі ввечері 26 березня кинули кілька пляшок із займистою речовиною в будівлю Російського центру науки і культури (так званий «Русский дом»). Про це повідомила поліція Чехії, а також очільник закладу.

Будівлі, судячи з опублікованих фото, завдано незначної шкоди – розбите скло, виникло займання, яке загасили.

У поліції повідомили про відкриття кримінальної справи за статтею про пошкодження чужого майна і заявили, що нападника шукають.

Керівник «Русского дома» Ігор Гіренко зазначив, що «за щасливим збігом обставин, три з шести «коктейлів Молотова» не вибухнули», тобто не викликали пожежу. На думку Гіренка, напад був присвячений проведенню заключного заходу днів російської культури 27 березня.

Центри «Русский дом» у різних країнах працюють у системі російського федерального агентства Росспівробітництво. Їхня діяльність не припинилася після російського вторгнення в Україну, незважаючи на запроваджені проти Росспівробітництва західні санкції – вона, як правило, регулюється міждержавними угодами.

Активісти й журналісти-розслідувачі звертали увагу на те, що, окрім організації культурних заходів, діяльність центрів спрямована і на поширення прокремлівських наративів, у тому числі про війну РФ проти України.

Днями у місті Пардубіце у Чехії підпалили цех компанії, яка виробляє дрони, зокрема для України. Відповідальність взяло на себе ліве пропалестинське угруповання. Було затримано трьох людей – пропалестинських активістів. У поліції заявили, що розслідують і можливий «російський слід».