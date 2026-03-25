За підпал військового заводу в Чехії заарештовані діджей та анархістка

Один із заарештованих у Чехії за підпал 20 березня цеху оборонної компанії LPP Holding у місті Пардубіце виявився празьким діджеєм. За однією з версій, він має громадянство США, з’ясувало Радіо Свобода.

На знімку затриманого, опублікованому чеським інформаційним агентством ČTK, опинилась людина, яка називає себе Юссефом Мотусом. Сервіси розпізнавання обличчя показують майже повний збіг при порівнянні фотографії затриманої людини та фотографій Мотуса в його інстаграмі та на музичному сайті Ra.co.

У біографії на сайті Ra.co говориться, що Юссеф Мотус, також відомий як Мотус Більмахжар (Motus Bilmahjar), походить з «Єгипту, Саудівської Аравії та інтернет культури». Щодо Мотуса використовуються займенники множини та жіночого роду: «Окрім роботи за вертушками, вона – фотограф, активіст і проводить час з їхньою ком’юніті», йдеться в тексті.

Мотус – автор кількох текстів, опублікованих на сайті чеського феміністського журналу «Друга зміна». Один із них називається «Але в Газі ненавидять геїв!» Викриття ізраїльського гомонаціоналізму та пінквошингу». Цю замітку Мотус підписав як Юссеф Мурсі (Youssef Moursi).

Ще однією затриманою за підпал офісу та майстерень компанії з виробництва дронів у чеському місті Пардубіце, як встановило Радіо Свобода за допомогою опублікованих чеськими ЗМІ фото, виявилася Анежка Брахова.

Вона дотримується анархічних і феміністських поглядів і в 2024-2025 роках неодноразово брала участь в акціях протесту проти дій Ізраїлю в Газі, проти поминальної молитви в Празі за вбитим у США правим активістом Чарлі Кірком, проти приїзду до чеської столиці президента Аргентини.

LPP Holding випускає безпілотні системи, зокрема для України. У грудні 2025 року компанія показала крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 кілометрів, яку планувалося передати ЗСУ.

У LPP Holding заявили, що поліція розглядає можливу причетність Росії до підпалу в Пардубіце. Поліція публічно можливий зв’язок із Росією не коментувала, але зазначала, що слідство розглядає різні версії.

Росія звинувачення у проведенні гібридних атак у країнах Євросоюзу категорично відкидає.

Група, яка заявила про свою причетність до підпалу, опублікувала 24 березня заяву, в якій ідеться про те, що в її руках опинилися «секретні документи», і вони будуть опубліковані, якщо LPP не розірве зв’язки з ізраїльською Elbit Systems і не «засудить варварську окупацію Палестини». Останнім терміном для цього названо 20 квітня.

Про затримання трьох підозрюваних поліція Чеської Республіки повідомила 24 березня.