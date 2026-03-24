Чеська поліція повідомила про затримання громадян Чехії та США в справі про підпал у Пардубіце

Співробітники поліції Чехії та Словаччини затримали трьох підозрюваних у умисному підпалі промислового цеху у чеському місті Пардубіце. Серед затриманих – громадяни Чехії та США, повідомила чеська поліція 24 березня в соцмережі X.

«Одна людина була затримана в Словаччині завдяки співпраці зі словацькими колегами та місцевою прокуратурою, а двоє інших – на нашій території», – йдеться в одному із повідомлень чеської поліції.

У відомстві зазначили, що розслідування триває, також робляться зусилля щодо екстрадиції людини, затриманої у Словаччині.

Група «Фракція землетрусу», яка заявила про свою причетність до п’ятничного підпалу, опублікувала 24 березня заяву, в якій йдеться про те, що в її руках опинилися «секретні документи» і вони будуть опубліковані, якщо LPP не розірве зв’язок із Elbit Systems і не «засудить варварську окупацію Палестини». Крайнім терміном для цього названо 20 квітня, випливає із повідомлення видання Aktuálně.cz.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив 20 березня, що пожежа на території промислового цеху в місті Пардубіце за 100 кілометрів на схід від Праги розслідується як теракт.

Внаслідок пожежі 20 березня згорів один із цехів компанії LPP Holding, яка випускає безпілотні системи, в тому числі такі, що постачаються в Україну. Пожежа також сталася в її офісі. У грудні 2025 року компанія показала крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 кілометрів, яку планувалося передати ЗСУ.

Відповідальність за напад взяла на себе раніше невідома «Фракція землетрусу». Угруповання пов’язує свої дії з протестом проти виробництва на об'єкті в Пардубіце зброї для Ізраїлю та «геноцидом проти Палестини, Ірану та Лівану».

За день до підпалу вона зареєструвала сайт в інтернеті, а після інциденту – телеграм-канал. У ньому було опубліковано відео, на якому дві особи підпалюють ангар із майстернями компанії. Представники LPP Holdings заявили, що у 2023 році компанія хотіла брати участь в оголошеному ізраїльською компанією Elbit тендері, але його було скасовано.

LPP Holding підтвердила, що «на одному з її об’єктів» сталася пожежа і відмовилася «спекулювати про причини або обставини інциденту».

У LPP Holding заявили, що поліція розглядає можливу причетність Росії до підпалу у Пардубиці. Поліція публічно можливий зв’язок із Росією не коментувала, але повідомляла, що слідство розглядає різні версії. Росія раніше категорично заперечувала звинувачення у проведенні гібридних атак у країнах Євросоюзу, зазначає агентство Reuters.