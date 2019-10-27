Чехія: у Празі відбувся фестиваль української культури «Укр-Фест»

В Емаузькому монастирі у Празі відбувся фестиваль української культури «Укр Фест», організатором якого виступив творчий колектив «Берегиня».

Організатори фестивалю підготували насичену музичну програму, виступи фольклорних виконавців, ярмарок українських виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, продаж вишиванок та українських книжок.

У програмі був перегляд документального фільму «Україна, українці чехії, чесько-українські взаємовідносини». Гостей частували стравами української традиційної кухні. Організатори фестивалю подбали також про наймолодших відвідувачів та влаштували дитячу майстерню з конкурсами та воркшопами.

Цього року на фестиваль завітали ансамбль «Стебничаночка» зі Стебника Львівської області та хору «Голосинка» (Жуківська дитяча музична школа, Тернопільська область).

«Метою проведення фестивалю є популяризація української пісні, українських традицій за межами України. Зокрема, тут, у Чеській Республіці. Переважно гостями нашого фестивалю є українська громада – це люди, які приходять на наші свята вже 12 років. Публіка є щирою, публіка чекає на такі свята», – розповіла Радіо Свобода організаторка фестивалю, керівник товариства «Українці в Чехії» Марія Скиба.

Українське свято «Укр Фест» відбувається другий рік поспіль і збирає представників української громади з усієї Чехії.