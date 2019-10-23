«Шпигунська діяльність Росії для Чехії є неприйнятною» – Кундра

Прага – Служба безпеки Чехії (BIS – Bezpečnostní informační služba) у співпраці із Національним центром боротьби з організованою злочинністю (NCOZ – Národní centrála proti organizovanému zločinu) розкрила і ліквідувала розгалужену шпигунську мережу, яку в Чехії розбудувала ФСБ Росії. Про це чи не вперше вголос на конференції в парламенті Чехії заявив керівник BIS Міхал Коуделка, називаючи і джерела, зокрема, фінансування з боку посольства Росії в Чехії.

Як зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода відомий чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундра, BIS під керівництвом теперішнього директора Міхала Коуделки «намагається спілкуватись з громадськістю більш відкрито».

– Звичайно, що в таких випадках їхня праця є засекреченою, і все ж гадаю, що BIS дійшла думки, що інформоване суспільство про ризики безпеки може допомагати, щоб запобігти цій небезпеці. Тому, гадаю, що керівник BIS і заговорив про цей конкретний випадок.

– Як ви гадаєте, чи можна за цим відкритим виступом керівника BIS вбачати прагнення чеської сторони надіслати російській стороні сигнал, що чеська BIS в курсі справи і що про дії російської шпигунської мережі знає?

– Це без сумніву може бути складовою повідомлення BIS. Безсумнівно, що це можна аналізувати, як прагнення чеської сторони вказати, що подібна шпигунська діяльність Росії для Чехії є неприйнятною, і що служби безпеки країни будуть певним способом реагувати.

– Чому досі на повідомлення BIS щодо шпигунської діяльності Росії на теренах Чехії не було жодної реакції ні з Канцелярії президента, ні з чеського МЗС, чи з парламенту країни?

Президент країни Мілош Земан тривалий час своєю політикою підіграє Володимиру Путіну та інтересам Росії

– Якусь позитивну реакцію з празького Граду (резиденція президента Чехії – ред.) не можемо очікувати тоді, коли президент країни Мілош Земан тривалий час своєю політикою підіграє Володимиру Путіну та інтересам Росії, які часто спрямовані проти Чеської Республіки і Європейського союзу, складовою якого ми є.

А також потрібно подивитись на те, де повідомлення BIS пролунало. Це відбулось на конференції про безпеку в парламенті Чехії. Думаю, що це не є чимось особливим, що політики на це швидко не реагували. Просто BIS про це повідомила, деякі політики, як, наприклад, прем’єр (Андрей Бабіш – голова уряду Чехії – ред.) мали поза сумнівом інформацію про це заздалегідь.

– Чи вбачаєте ви зв’язок між цим останнім повідомленням BIS про російську шпигунську мережу в Чехії й звітами BIS про ситуацію безпеки в Чехії, де чи не щорічно звертається увага, наприклад, на небувалу велику кількістю дипломатів та інших працівників посольство Росії в Чехії?

Найактивніші російські і китайські служби безпеки. BIS про це пише у своїх щорічних звітах. Ризики зі сторони Росії є великі, тривалі і не припиняються

– BIS вже тривалий час звертає увагу на ризик російських шпигунів на чеських теренах. І керівник BIS на цій конференції в чеському парламенті наголосив, що контррозвідка займається діяльністю іноземних служб безпеки на чеських теренах. І саме тому, що займається всіма службами, то може оцінити як найактивніші російські і китайські служби безпеки. BIS про це пише у своїх щорічних звітах, час від часу про це інформує громадськість своїми заявами керівництво BIS. Я в цьому вбачаю продовження того, що ризики зі сторони Росії є великі, тривалі і не припиняються.

– А чи може ця остання інформація BIS про активність російської шпигунської мережі в Чехії якось вплинути на співпрацю Чехії з НАТО, членом якої країна є, на довіру країн-партнерів НАТО до Чехії?

Росія має у своїх офіційних документах записано, що НАТО вважає недружньою інституцією

– Гадаю, що це ніяким чином не впливає, безумовно в жодному разі негативно не вплине. Це лише повідомлення про те, що ця країна не дозволить нелегальну діяльність чужих служб розвідки з недружніх країн на наших теренах.

Я говорю про недружні країни тому, що Росія має у своїх офіційних документах записано, що НАТО вважає недружньою інституцією, а ми є членом НАТО, тобто і на нас таким чином керівництво Російської Федерації так дивиться.