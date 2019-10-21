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21 Жовтень 2019, Київ 21:09
Новини | Міжнародні

У Чехії заявили про ліквідацію мережі російських хакерів. У Росії це заперечують

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Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка заявив 21 жовтня про знешкодження російської шпигунської мережі, що планувала кібератаки проти Праги та її союзників.

«Її створили люди зі зв’язками у російських спецслужбах, а фінансувалося це із Росії та Російського посольства», – зазначив Куделка.

За його словами, мережу викрили ще минулого року.

Тим часом, посольство РФ оприлюднило у фейсбуці заяву, що закиди про хакерів «не мають нічого спільного з реальністю».

Служба безпеки та інформації не вперше називає дії Росії загрозою.У

2017-му Росію звинуватили у кібератаці на чеське МЗС і назвали це головною загрозою для безпеки Чехії.

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