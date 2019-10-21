У Чехії заявили про ліквідацію мережі російських хакерів. У Росії це заперечують

Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка заявив 21 жовтня про знешкодження російської шпигунської мережі, що планувала кібератаки проти Праги та її союзників.

«Її створили люди зі зв’язками у російських спецслужбах, а фінансувалося це із Росії та Російського посольства», – зазначив Куделка.

За його словами, мережу викрили ще минулого року.

Тим часом, посольство РФ оприлюднило у фейсбуці заяву, що закиди про хакерів «не мають нічого спільного з реальністю».

Служба безпеки та інформації не вперше називає дії Росії загрозою.У

2017-му Росію звинуватили у кібератаці на чеське МЗС і назвали це головною загрозою для безпеки Чехії.