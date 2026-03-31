У Празі затримали підозрюваного в нападі на «Російський дім»

У Празі затримали підозрюваного в нападі на будівлю Російського центру науки і культури (так званий «Російський дім») – увечері 26 березня у будівлю кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Як ідеться в повідомленні чеської поліції, палієм виявився іноземець, який сам здався поліції. Громадянство затриманого не уточнюється. Стверджується, що він планував напад із літа 2025 року. Інші деталі поки що невідомі.

Раніше в поліції повідомили про порушення кримінальної справи за статтею про пошкодження чужого майна.

Унаслідок нападу будівлі «Російського дому», судячи з опублікованих фото, було завдано незначної шкоди – розбито скло, сталося загоряння, яке було загашено.

«Російські доми» в зарубіжних країнах працюють у системі федерального агентства Росспівробітництво. Їхня діяльність не припинилася після повномасштабного російського вторгнення в Україну, попри запроваджені проти Росспівробітництва західні санкції – така діяльність зазвичай регулюється міждержавними угодами. Активісти та журналісти-розслідувачі звертали увагу, що, окрім організації культурних заходів, діяльність «Російських домів» спрямована і на поширення прокремлівських наративів, у тому числі про війну проти України.