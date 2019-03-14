Одна з чотирьох постраждалих через викид пару на меткомбінаті Кривого Рогу померла

Одна з чотирьох постраждалих під час викиду пару на металургійному комбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг» померла в лікарні. Інформацію про це Радіо Свобода 14 березня підтвердили на підприємстві.

За повідомленням, жінка померла в лікарні Дніпра. Лікарі кажуть, що в постраждалої були опіки 80% поверхні тіла.

Ще троє постраждалих залишаються в лікарні.

Інцидент з викидом пари на аглофабриці металургійного комбінату стався 25 лютого, постраждали четверо робітників підрядної організації.

Постраждалих шпиталізували в критичному стані в лікарні Кривого Рогу, пізніше їх перевезли до лікарні в Дніпрі. Серед постраждалих були троє жінок 30, 36 і 48 років, а також 23-річний чоловік.

Опіки становили від 40 до 80% тіла. На підприємстві заявили, що готові, в разі необхідності, транспортувати постраждалих в європейську клініку.

Обставини й причини інциденту розслідують. Поліція відкрила кримінальне провадження.