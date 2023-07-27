ВР схвалила правки до Бюджетного кодексу за програмою з МВФ

Верховна Рада у четвер схвалила проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Як пояснили в уряді, таким чином виконано зобов’язання за чотирма структурними маяками Меморандуму про економічну та фінансову політику.

«Передбачуваність бюджетної політики та посилення боргової стійкості є одними з ключових умов чотирирічної програми розширеного фінансування для України від МВФ. Виконання взятих урядом зобов’язань у частині змін до Бюджетного кодексу України сприятиме успішній реалізації програми розширеного фінансування (EFF) для України, що в загальному розмірі складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ) та розрахована на чотири роки», – повідомила пресслужба Кабміну.

4 липня Україна отримала від МВФ 890 мільйонів доларів другого траншу на підтримку бюджету в рамках розширеного фінансування (EFF) для України. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 мільярда доларів. Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ. Кошти Київ отримує поступово, коли виконує «критерії ефективності та структурні маяки», визначені фондом.