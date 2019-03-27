Праворадикали розфарбували паркан будинку Медведчука (+відео)

Увечері 27 лютого кількадесят праворадикалів зібралися під стінами будинку лідера руху «Український вибір», члена партії «Опозиційна Віктора Медведчука. Там вони розфарбували паркан маєтку та закидали подвір’я піротехнікою.

Представники політичної партії «Національний корпус» та наближеної до них організації «Національні дружини» зібралися під будинком Віктора Медведчука. По інший бік паркану стояла ймовірно охорона будинку (точна кількість невідома) в масках та з екіпіруванням. Активісти вимагали, як вони запевняють, «покарати Медведчука за співпрацю з ворогом».

Перед тим 27 березня прааворадикали мітингували під стінами Служби безпеки України. Вимагали відкрити кримінальне провадження на Віктора Медведчука та кандидата в президенти Юрія Бойка через те, що «їздили до окупанта».

У Службі безпеки України заявили 27 березня, що наразі немає ніяких кримінальних проваджень через переліт до Росії кандидата в президенти Юрія Бойка та лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука.

«Ви знаєте, що сьогодні генеральний прокурор сказав, що буде порушено таке кримінальне провадження, але поки що, на жаль, такої інформації за результатами вильоту Бойка та Медведчука до Москви немає», – повідомив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Данило Доценко.

У партії «Опозиційна платформа – За життя», висуванцем якої на виборах є Бойко, заявили 27 березня, що «метою переговорів у Москві був захист економічних інтересів України й українських громадян», а про незаконний перетин кордону не може йтися, оскільки «всі необхідні митні та прикордонні процедури було дотримано як при вильоті з України, так і при поверненні».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що має намір відкрити кримінальне провадження про незаконний перетин кордону через поїздку народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка і проросійського політика, лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука до Росії.

Луценко сказав про це 27 березня на засіданні Кабінету міністрів України після зауваження міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Голова МВС поставив питання, хто з державних чиновників ухвалював рішення на порушення заборони на пряме авіасполучення з Росією.

«Сьогодні буде зареєстровано провадження про незаконний перетин кордону. Але питання не лише до аерослужби, але і до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку», – сказав Луценко.

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

У Службі безпеки України заявили про намір найближчим часом дати правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до Москви.

Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче говорити з чинним президентом України Петром Порошенком. Путін заявляв, що Порошенко створює «кризові ситуації і перекладає відповідальність на Росію».

Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.

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