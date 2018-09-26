Правозахисники звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів на Донбасі

Правозахисники звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі із поданням про сексуальне насильство під час збройного конфлікту на сході України.

Понад 100 аркушів свідчень про насильство на Донбасі, зафіксованих правозахисними групами у період з 2014 по 2018 роки, передали Офісу прокурора представники Східноукраїнського центру громадських ініціатив (СЦГІ), що входить в Коаліцію правозахисних організацій «Справедливість заради миру на Донбасі», і FІDH (Міжнародна федерація прав людини).

Серед іншого, в поданні чітко встановлено 121 місце незаконного утримання людей в окремих районах Донецької й Луганської областей, які нині захопили контрольовані Росією сили, і 17 місць – підконтрольних Києву територій. У свідченнях зафіксували щонайменше 40 злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством, розповів у коментарі Радіо Свобода правозахисник Володимир Щербаченко, голова ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив».

Він повідомив, що Офіс прокурора розгляне їхнє подання й вирішить, чи підпадають наведені докази під злочини, зазначені у Римському статуті.

МКС розглядає такі справи в тому випадку, коли у поданні доведено, що держава не має можливості чи бажання розслідувати такі злочини самостійно. Суд розглядає широкомасштабні (понад 1000 жертв) і систематичні злочини.

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МКС був створений як міжурядова організація в Гаазі, що у Нідерландах, у 2002 році за договором, відомим як Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Юрисдикцію суду визнають 123 країни, які ратифікували Римський статут. Ці країни-члени включають всю Південну Америку, майже всю Європу, більшість країн Океанії та близько половини Африки.

Ще 31 країна підписала, але не ратифікувала Римський статут. Серед них і Україна, яка 2000 року, підписала Римський Статут Міжнародного кримінального суду, але Верховна Рада досі не ратифікувала цей документ. Через це напряму звернутись до суду Україна не може. Тому, щоб злочини Росії проти України стали підсудні МКС, уряд України подав відповідну декларацію, якою визнав юрисдикцію Суду щодо передбачених Статутом злочинів, скоєних на території України у період з 21 листопада 2013 року.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) діє як міждержавна організація і займається справами щодо геноциду, злочинів проти людяності і воєнних злочинів. Прокурор МКС є єдиною особою, яка може надати кваліфікацію цих справ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.