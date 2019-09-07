Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Вересень 2019, Київ 20:36
Новини | Політика

Правозахисники вітають обмін утримуваними між Україною і Росією

Українські в’язні летять до Києва, 7 вересня 2019 року

Дивитись коментарі

Низка правозахисних організацій і міжнародних об’єднань правозахисного характеру привітала обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня.

Організація «Г’юман райтс воч» при цьому, зокрема, звернула увагу, що в результаті обміну серед інших утримуваних із політичних міркувань були звільнені режисер Олег Сенцов, який, за словами правозахисників, був протягом п’яти років ув’язнений у Росії несправедливо; серйозно хворі Едем Бекіров і Павло Гриб; із українського боку – Кирило Вишинський, журналіст російського агентства «РІА Новості» і керівник його київського відділення – за словами організації, він перебував під слідством «за сумнівними звинуваченнями в державній зраді», які, на думку авторки заяви Юлії Горбунової з Росії, «мають бути зняті негайно».

При цьому в Human Rights Watch звертають увагу, що за російськими ґратами й далі залишаються люди, що виступили «проти ролі Росії у збройному конфлікті в Україні», багато з яких із окупованого Криму, а також незаконно утримувані російськими гібридними силами на сході України – серед них блогери і журналісти Станіслав Асєєв і Олег Галазюк.

Організація «Міжнародна амністія» у своїй заяві теж у першу чергу звертає увагу на звільнення Олега Сенцова серед інших обміняних. «Хоча є полегшення, що вони вже вільні, але пародією на справедливість є те, що їх використовують як живі козирні карти в політичних оборудках», – наголосила директорка Amnesty International у справах Східної Європи і Середньої Азії Марі Страдерз.

Привітали обмін утримуваними і в Організації з безпеки в Європі і згадали про справу Володимира Цемаха.

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак при цьому звернув увагу на занепокоєння з приводу деяких аспектів цього обміну, вочевидь маючи на увазі передачу Росії підозрюваного у причетності до збиття 2014 року російськими гібридними силами малайзійського авіалайнера рейсу MH17 колишнього бойовика угруповання «ДНР». При цьому він заявив, що дуже сподівається, що такий позитивний крок, яким є обмін, не матиме негативного впливу на розслідування справи про збиття літака.

А генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер, зі свого боку, закликав «усі сторони вживати й подальші заходи в цьому дусі, дотримуючись домовленості про припинення вогню і виконуючи мінські домовленості в повному обсязі».

Окремо представник ОБСЄ з питань свободи слова Арлем Дезір привітав звільнення режисера й письменника Олега Сенцова і кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, а з українського боку журналіста Кирила Вишинського, керівника відділення російського агентства «РІА Новості» в Києві.

При цьому він повторив свій заклик, щоб був звільнений також Станіслав Асєєв, блогер і дописувач Української служби Радіо Свобода, затриманий силами угруповання «ДНР» 2017 року в Донецьку й відтоді утримуваний ними.

Із вітальною заявою і сподіванням на примирення між Україною і Росією виступили і в Раді Європи. Як заявив генеральний секретар організації Турб’єрн Яґланн, нинішній обмін – це «підбадьорливий крок до примирення між двома країнами-членами Ради Європи і важливий елемент «мінського процесу», але будуть необхідні й подальші кроки». «Ми готові допомогти Україні і Росії у процесі примирення на ґрунті стандартів і принципів Європейської конвенції про права людини», – заявив він.

У Парламентській асамблеї Ради Європи, зі свого боку, звернули увагу, що звільнення українських моряків, захоплених під час інциденту біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, було одним із конкретних прохань до Росії, коли в червні 2019 року відновлювали повноваження російської делегації в ПАРЄ. Як заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, «ми заохочуємо всі дотичні сторони продовжити зусилля, щоб покласти край конфліктові». «Повне дотримання перемир’я і відведення озброєнь, а також повне виконання мінських домовленостей є визначально важливими умовами для тривкого миру. Наша асамблея готова підтримати всі зусилля, спрямовані на досягнення цих цілей», – заявила голова ПАРЄ – в якій раніше цього року повернули повні права делегації Росії, хоча Москва не виконала жодної з вимог для такого повернення.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG