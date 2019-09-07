Правозахисники вітають обмін утримуваними між Україною і Росією

Низка правозахисних організацій і міжнародних об’єднань правозахисного характеру привітала обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня.

Організація «Г’юман райтс воч» при цьому, зокрема, звернула увагу, що в результаті обміну серед інших утримуваних із політичних міркувань були звільнені режисер Олег Сенцов, який, за словами правозахисників, був протягом п’яти років ув’язнений у Росії несправедливо; серйозно хворі Едем Бекіров і Павло Гриб; із українського боку – Кирило Вишинський, журналіст російського агентства «РІА Новості» і керівник його київського відділення – за словами організації, він перебував під слідством «за сумнівними звинуваченнями в державній зраді», які, на думку авторки заяви Юлії Горбунової з Росії, «мають бути зняті негайно».

При цьому в Human Rights Watch звертають увагу, що за російськими ґратами й далі залишаються люди, що виступили «проти ролі Росії у збройному конфлікті в Україні», багато з яких із окупованого Криму, а також незаконно утримувані російськими гібридними силами на сході України – серед них блогери і журналісти Станіслав Асєєв і Олег Галазюк.

Організація «Міжнародна амністія» у своїй заяві теж у першу чергу звертає увагу на звільнення Олега Сенцова серед інших обміняних. «Хоча є полегшення, що вони вже вільні, але пародією на справедливість є те, що їх використовують як живі козирні карти в політичних оборудках», – наголосила директорка Amnesty International у справах Східної Європи і Середньої Азії Марі Страдерз.

Привітали обмін утримуваними і в Організації з безпеки в Європі і згадали про справу Володимира Цемаха.

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак при цьому звернув увагу на занепокоєння з приводу деяких аспектів цього обміну, вочевидь маючи на увазі передачу Росії підозрюваного у причетності до збиття 2014 року російськими гібридними силами малайзійського авіалайнера рейсу MH17 колишнього бойовика угруповання «ДНР». При цьому він заявив, що дуже сподівається, що такий позитивний крок, яким є обмін, не матиме негативного впливу на розслідування справи про збиття літака.

А генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер, зі свого боку, закликав «усі сторони вживати й подальші заходи в цьому дусі, дотримуючись домовленості про припинення вогню і виконуючи мінські домовленості в повному обсязі».

Окремо представник ОБСЄ з питань свободи слова Арлем Дезір привітав звільнення режисера й письменника Олега Сенцова і кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, а з українського боку журналіста Кирила Вишинського, керівника відділення російського агентства «РІА Новості» в Києві.

При цьому він повторив свій заклик, щоб був звільнений також Станіслав Асєєв, блогер і дописувач Української служби Радіо Свобода, затриманий силами угруповання «ДНР» 2017 року в Донецьку й відтоді утримуваний ними.

Із вітальною заявою і сподіванням на примирення між Україною і Росією виступили і в Раді Європи. Як заявив генеральний секретар організації Турб’єрн Яґланн, нинішній обмін – це «підбадьорливий крок до примирення між двома країнами-членами Ради Європи і важливий елемент «мінського процесу», але будуть необхідні й подальші кроки». «Ми готові допомогти Україні і Росії у процесі примирення на ґрунті стандартів і принципів Європейської конвенції про права людини», – заявив він.

У Парламентській асамблеї Ради Європи, зі свого боку, звернули увагу, що звільнення українських моряків, захоплених під час інциденту біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, було одним із конкретних прохань до Росії, коли в червні 2019 року відновлювали повноваження російської делегації в ПАРЄ. Як заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, «ми заохочуємо всі дотичні сторони продовжити зусилля, щоб покласти край конфліктові». «Повне дотримання перемир’я і відведення озброєнь, а також повне виконання мінських домовленостей є визначально важливими умовами для тривкого миру. Наша асамблея готова підтримати всі зусилля, спрямовані на досягнення цих цілей», – заявила голова ПАРЄ – в якій раніше цього року повернули повні права делегації Росії, хоча Москва не виконала жодної з вимог для такого повернення.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.