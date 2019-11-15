Представницею уряду в парламенті буде заступниця голови фракції СН Олена Шуляк

Уряд затвердив своїм представником у Верховній Раді заступницю голови фракції «Слуга народу» Олена Шуляк. Про повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Як зазначається, Олена Шуляк є заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Раніше, Кабмін у парламенті представляла депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук, але 15 листопада вона повідомила, що складає повноваження.

13 листопада Верещук не голосувала за законопроєкт про ринок землі. Керівництво фракції«Слуга народу» виключало ймовірність «репресій» через неголосування за документ.