«Прекрасно відпрацьована операція» – ГУР про удар по скупченню сил РФ в Оленівці

Плановою роботою українських сил безпеки і оборони назвав удар по скупченню сил РФ в окупованій Оленівці на Донеччині представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) 29 лютого. Він додав, що це не перший такий удар, і проанонсував, що аналогічні операції відбуватимуться і в майбутньому.

«Це планова робота українських сил безпеки і оборони і ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили і техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація – і завдано значного удару ворогу», – відзначив представник ГУР.

На запитання, звідки розвідка отримує дані про скупчення російських сил на окупованій території або про заплановані шикування сил РФ, Юсов відповів, що це «комбінована історія»: «Інформація отримується з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності».

Уранці 29 лютого в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію, що українські військові завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі кажуть про 19 загиблих, серед яких заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених військових, зокрема командир цього підрозділу.

Напередодні про обстріл повідомив і колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов, який з 2014 року підтримує російську агресію проти України, а також деякі російські провоєнні телеграм-канали. Російське Міноборони цю інформацію поки не коментувало.