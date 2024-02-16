Президент Азербайджану перепризначив Алі Асадова на посаду прем’єр-міністра

Президент Азербайджану Ільгам Алієв 16 лютого знову призначив Алі Асадова на посаду прем’єр-міністра невдовзі після того, як члени парламенту затвердили його кандидатуру.

Уряд країни пішов у відставку двома днями раніше після того, як Алієв склав присягу після виборів, на яких його обрали на п’ятий термін президентства.

Відповідно до конституції Азербайджану, тепер Алієв формуватиме уряд без консультацій із парламентом.

Позачергові вибори президента відбулися у Азербайджані 7 лютого.

Спостерігачі розкритикували вибори як невільні й несправедливі на тлі придушення незалежних ЗМІ і відсутності реальної опозиції.

Президентські вибори в Азербайджані не мали відбутися раніше від 2025 року, але Алієв оголосив про проведення дострокового голосування – після повернення Баку контролю над Нагірним Карабахом.

Алієв керує Азербайджаном з 2003 року.