Візит прем’єра Словаччини до Києва: в УДО повідомили про «незначні обмеження» руху

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер 28 травня прибуде в Київ з офіційним візитом, у зв’язку з чим можливі «незначні обмеження дорожнього руху», повідомляє Управління державної охорони України.

«Інформуємо про можливі незначні обмеження дорожнього руху 28 травня в центральній частині міста і на деяких вулицях Дарницького району Києва у зв’язку з офіційним візитом до України прем’єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера. Також у складі іноземної делегації прибудуть міністр оборони Словацької Республіки Ярослав Надь і міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок», – йдеться в повідомленні.

Прем’єр Словаччини у квітні анонсував свій візит до Києва.

Едуард Геґер, який раніше був міністром фінансів, очолив уряд Словаччини наприкінці березня після того, як тодішній прем’єр-міністр Іґор Матович заявив про відставку через політичну кризу, що спалахнула внаслідок таємної закупівлі головою уряду російської вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», яка не дозволена до використання в Європейському союзі.